Латыпов повторил антирекорд российских биатлонистов

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Россиянин Эдуард Латыпов, занявший 99-место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира — 2018/19 в словенской Поклюке, повторил худшее выступление российских биатлонистов в истории, сообщает «Чемпионат».

До этого 99-е место на этапах Кубка мира занимал Тимур Махамбетов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира — 2016/2017 в корейском Пхенчхане.

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На данный момент мужская сборная России после трех гонок занимает шестое место в Кубке наций отставая от французов на 126 очков.

Ранее Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке.