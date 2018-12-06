«Кливленд» уступил «Голден Стэйт» в матче НБА

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«Кливленд Кавальерс» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 105:129 в пользу команды из Тихоокеанского дивизиона. В составе победителей отличился защитник Стивен Карри, на счету которого 42 очка, а также форвард Кевин Дюрант, исполнивший дабл-дабл из 25 очков и десяти подборов. У «Кавальерс» дабл-даблом из 14 баллов и 19 подборов отметился нападающий Тристан Томпсон.

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НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд Кавальерс» (Огайо) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Пенсильвания) — 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34)