«Локомотив» вел переговоры с драфтом НБА Уильямсом
Краснодарский «Локомотив» хотел приобрести драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года Деррика Уильямса, сообщают «Известия».
До перехода в немецкую «Баварию» спортсмен вел переговоры с «железнодорожниками».
«В феврале 2018 года «Локо» действительно хотел подписать Деррика Уильямса, но баскетболист запросил очень высокую зарплату. В итоге клуб договорился Йонасом Мачюлисом», — рассказал источник из краснодарского клуба.
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«Баварии» предстоит встреча с подмосковными «Химками» в рамках 11-го тура Евролиги 6 декабря в 22.25 по московскому времени.
Ранее «Орландо Мэджик» одолел «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).