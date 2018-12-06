«Локомотив» вел переговоры с драфтом НБА Уильямсом

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Краснодарский «Локомотив» хотел приобрести драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года Деррика Уильямса, сообщают «Известия».

До перехода в немецкую «Баварию» спортсмен вел переговоры с «железнодорожниками».

«В феврале 2018 года «Локо» действительно хотел подписать Деррика Уильямса, но баскетболист запросил очень высокую зарплату. В итоге клуб договорился Йонасом Мачюлисом», — рассказал источник из краснодарского клуба.

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«Баварии» предстоит встреча с подмосковными «Химками» в рамках 11-го тура Евролиги 6 декабря в 22.25 по московскому времени.

Ранее «Орландо Мэджик» одолел «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).