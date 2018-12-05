«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в матче Олимп — Кубка России
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Олимп — Кубка России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Иван Игнатьев и Кристиан Куэва. У гостей мячи забили Дмитрий Скопинцев и Александр Гацкан.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча пройдет 23 февраля в Ростове-на-Дону.
Россия. Олимп — Кубок России. 1/4 финала. 1-й матч
«Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:2
Голы: 1:0 — Игнатьев, 17; 2:0 — Куэва, 31; 2:1 — Скопинцев, 40; 2:2 — Гацкан, 89.