Роналду отказался ехать в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался ехать на финал Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» в Мадрид, передает «Советский спорт».

Как информировалось, португальский футболист получил приглашение от Федерации футбола Испании, однако посчитал, что ему рано возвращаться в Мадрид. Роналду перешел из мадридского «Реала» в туринский клуб летом 2018 года.

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Также на матч был приглашен форвард «Барселоны» Лионель Месси. Президент «Реала» Флорентино Перес хотел усадить игроков рядом в вип-ложе, тем самым отдав дань уважения их многолетнему противостоянию.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не захотела подписывать Роналду летом 2018 года из-за возраста.