Кокорин и Мамаев встретятся впервые после ареста

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин впервые встретятся после ареста в октябре, сообщает «Чемпионат.com».

Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 5 декабря проходит заседание суда, на котором решается, останутся ли футболисты под стражей или будут отпущены.

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«Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении. Приедет и жена Мамаева», — сказал Бушманов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что адвокаты Кокориных уверены в изменении меры пресечения.