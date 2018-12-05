Кокорин и Мамаев встретятся впервые после ареста
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин впервые встретятся после ареста в октябре, сообщает «Чемпионат.com».
Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 5 декабря проходит заседание суда, на котором решается, останутся ли футболисты под стражей или будут отпущены.
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«Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении. Приедет и жена Мамаева», — сказал Бушманов.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что адвокаты Кокориных уверены в изменении меры пресечения.