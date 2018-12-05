Адвокаты Кокориных уверены в изменении меры пресечения

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Адвокаты братьев Кокориных Олег Попов и Татьяна Стукалова рассказали о своих ожиданиях от заседания по делу, передает Sport24.

Также оба юриста высказались о состоянии Кокориных в СИЗО, где они находятся с октября.

«У ребят все хорошо, занимаются спортом, читают книги, отвечают на большое количество писем. Историю с инстаграмом Аланы Мамаевой мы не обсуждали, но они в курсе всей шумихи, которая происходит в прессе. Исходя из логики событий, ребята сегодня должны выйти из-под стражи или им должны изменить меру пресечения», — заявил Попов.

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«Александр говорил, что ему пишут только хорошие письма, не было ни одного плохого. Пишут разные люди, не только поклонницы. В том числе и люди, которым он помогал, когда занимался благотворительностью. Он об этом никогда не говорил в прессе, но люди это помнят. Что касается следствия, которое сейчас идёт, то в связи с тем, какой шум приобрела вся эта история, оно — необъективно», — сказала Стукалова.

Ранее сообщалось, что адвокат надеется на освобождение Кокорина и Мамаева из-под стражи.