«Орландо» без Мозгова одержал победу над «Майами» в матче НБА
«Орландо Мэджик» одолел «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Клуб из Юго-Восточного дивизиона одолел соперников со счетом 96:90.
Российский нападающий «Мэджик» Тимофей Мозгов пропустил игру из-за травмы.
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Ранее разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли был оштрафован НБА за инцидент во время матча регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс».
НБА. Регулярный чемпионат
«Майами» (Флорида) — «Орландо» (Флорида) — 90:105 (25:27, 25:19, 12:30, 28:29)