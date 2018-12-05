Защитник сборной России похвалил игру натурализованного Боломбоя

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Защитник сборной России Дмитрий Кулагин высказался относительно дебюта натурализованного нападающего Джоэла Боломбоя в составе национальной команды, передает «Советский спорт».

Форвард сыграл в матче против Чехии в рамках отборочного турнира Кубка мира 2019 год по баскетболу.

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«Он — прекрасный человек, хороший парень. Это очень важно. И могу сказать ему еще раз: добро пожаловать в нашу большую семью! Мы все рады, что у него получилось. То, с какой концентрацией Джоэл провел тренировку накануне матча, по сути единственную, и с каким настроем вышел на игру — это очень приятно. Он нам очень сильно помог, и я надеюсь, что и дальше будет продолжаться все именно так», — приводит слова Кулагина пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Международная федерация баскетбола 20 ноября позволила Боломбою выступать за национальную команду, так как он 12 ноября получил российское гражданство.

Напомним, что баскетболист, с четырех лет проживающий в Америке, является уроженцем Донецка, его мать — украинка,а отец — конголезец.

Матч против чехов завершился выигрышем россиян со счетом 81:61.

Ранее знаменитая центровая сборной России, трехкратная чемпионка Европы Мария Степанова поделилась мнением о Боломбое.