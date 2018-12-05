Всемирная федерация керлинга признала дисквалификацию Крушельницкого

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Всемирная федерация керлинга (WCF) согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации россиянина Александра Крушельницкого, сообщает ТАСС.

3 декабря CAS отстранил керлингиста на четыре года.

«Всемирная федерация керлинга признает решение CAS в отношении российского спортсмена Александра Крушельницкого, который нарушил антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Всемирная федерация керлинга прилагает все усилия, чтобы обеспечить честную борьбу для всех своих спортсменов, бороться с допингом и не допускать его ни при каких обстоятельствах», — гласит заявление WCF.

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Напомним, что в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпийских играх в Пхенчхане, был найден мельдоний. На соревновании Крушельницкий и его супруга завоевали бронзовые медали среди смешанных пар, но после обнаружения запрещенных препаратов в крови были лишены наград.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался относительно решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).