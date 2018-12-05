Всемирная федерация керлинга признала дисквалификацию Крушельницкого
Всемирная федерация керлинга (WCF) согласна с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации россиянина Александра Крушельницкого, сообщает ТАСС.
3 декабря CAS отстранил керлингиста на четыре года.
«Всемирная федерация керлинга признает решение CAS в отношении российского спортсмена Александра Крушельницкого, который нарушил антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Всемирная федерация керлинга прилагает все усилия, чтобы обеспечить честную борьбу для всех своих спортсменов, бороться с допингом и не допускать его ни при каких обстоятельствах», — гласит заявление WCF.
Напомним, что в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпийских играх в Пхенчхане, был найден мельдоний. На соревновании Крушельницкий и его супруга завоевали бронзовые медали среди смешанных пар, но после обнаружения запрещенных препаратов в крови были лишены наград.
Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался относительно решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).