Форвард «Нефтехимика» объяснил неудачи клуба в чемпионате КХЛ
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Нестрашил прокомментировал матч против минского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Чемпионат».
Форвард поделился эмоциями от победы.
«Начали игру не очень хорошо, первый период в нашем исполнении не удался. Но вскоре появились моменты, мы отыграли пару хороших смен и смогли победить. Очень рад двум очкам сегодня», — рассказал хоккеист.
Также он высказался относительно того, что это первая победа нижнекаменского клуба за десять встреч.
«Лишь одна победа в десяти играх? Мы стараемся и работаем в каждой игре. В каких-то матчах мы наносили 50 бросков, но шайба не летела в ворота. Сегодня удалось забить достаточно и выиграть матч. Каждая игра сейчас как плей-офф, и наша задача — выигрывать в каждой из них», — заключил Нестрашил.
Матч завершился проигрышем бело-голубых со счетом 1:2.
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