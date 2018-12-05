Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/347/8052347/imagen60872d-pic905-895x505-93416.jpg">

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев принял участие в ответном матче против клуба третьего дивизиона «Эбро» в рамках 1/16 Кубка Испании, сообщает ТАСС.

Это первый выход хавбека на поле в составе команды за полтора месяца. Он заменил на 64-й минуте француза Кевина Гамейро.

Реклама

До этого россиянин не играл из-за травмы, полученной 20 октября во встрече девятого тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:1).

«Валенсия» одолела «Эбро» со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

Ранее «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.