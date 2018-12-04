Обладательница «Золотого мяча» высказалась о скандале во время церемонии

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Нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг прокомментировала скандал, произошедший во время церемонии вручения награды «Золотой мяч», передает «Советский спорт».

Хегерберг стала первой футболисткой, удостоенной «Золотого мяча». После того, как спортсменка получила награду, диджей Мартин Сольвейг предложил ей станцевать тверк. Норвежка ответила отказом. В социальных сетях музыканта обвинили в домогательствах и сексизме.

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«Мартин был очень расстроен, когда мы говорили с ним после церемонии. Сейчас все мы стали ближе, но футболу все еще предстоит проделать большой путь, нужно избавиться от таких небольших недопониманий. Футбол — главный вид спорта в мире для мальчиков и для девочек.

Вопрос о гендерном равенстве касается не только футбола, но и общества в целом. Вопрос упирается в то, что в руководстве должны быть люди, поддерживающие женщин и укрепляющие позиции женщин», — цитирует Хегерберг NRK.

Ранее экс-первая ракетка мира выразил возмущение проявлением сексизма на премии «Золотой мяч».