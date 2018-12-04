Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на Кубок Первого канала, сообщает «Советский спорт».

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист»), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

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Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

Кубок Первого канала пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 13 по 16 декабря.

Ранее сообщалось, что проданы все билеты на ближайшие матчи сборной России в Москве.