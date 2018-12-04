Экс-первая ракетка мира возмущен проявлением сексизма на премии «Золотой мяч»
Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о скандале на вручении «Золотого мяча», передает «Советский спорт».
Приз лучшей футболистке мира был вручен игроку «Лиона» и сборной Норвегии Аде Хегерберг. После того, как спортсменка получила награду, диджей Мартин Сольвейг предложил ей станцевать тверк. Норвежка ответила отказом. В социальных сетях музыканта обвинили в домогательствах.
«Еще один пример нелепого сексизма, который до сих пор существует в спорте. Почему женщинам по-прежнему приходиться терпеть такое дерьмо? Какие вопросы задали Килиану Мбаппе и Луке Модричу? Думаю, что-то на тему футбола.
И всем, кто считает, что люди слишком остро реагируют или что это была просто шутка... Это не так. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и уровень сексизма просто нереальный», — написал Маррей в инстаграме.