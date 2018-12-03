«Арсенал» одержал победу над «Зенитом» благодаря дублю Кангвы

Тульский «Арсенал» одолел петербургский «Зенит» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Канониры одержали победу со счетом 4:2. В их составе голами отличились нападающий Эванс Кангва, который оформил дубль, полузащитник Резиуан Мирзов и хавбек Зелимхан Бакаев.

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У сине-бело-голубых забили в ворота соперников игроки клуба Далер Кузяев и Эрнани.

Таким образом, «Арсенал» поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. На счету «Зенита» 34 очка и первая строчка. Однако отрыв от идущего вторым «Краснодара» теперь составляет лишь два очка.

Ранее защитник «горожан» Сергей Петров прокомментировал положение клуба в РПЛ.

Футбол. Чемпионат России. 16-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 4:2

Голы: 1:0 — Кангва, 6, 1:1 — Кузяев, 21, 2:1 — Мирзов, 39, 2:2 — Эрнани, 57, 3:2 — Кангва, 74, 4:2 — Бакаев, 77.