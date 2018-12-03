«СКА-Нефтяник» победил на Олимп — Кубке России по хоккею с мячом

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Хабаровский «СКА-Нефтяник» одолел московское «Динамо» в финале Олимп — Кубка России по хоккею с мячом, сообщает ТАСС.

Встреча в Сыктывкаре завершилась счетом 3:1. Голами в составе хабаровского клуба отметились Денис Лапшин, Артем Бондаренко и Алан Джусоев. Единственный гол у проигравших оформил Евгений Филиппов.

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Таким образом, «СКА-Нефтяник» стал обладателем Кубка России в третий раз подряд.

Ранее двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов вылетел в Давос, где будет готовиться к следующему этапу Кубка мира.