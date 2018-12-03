Тело 18-летнего хавбека «Локомотива» нашли на берегу реки в Москве

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Тело полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина было найдено на юге Москвы без признаков насильственной смерти, сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах заявил, что тело игрока «железнодорожников» нашли на берегу реки.

«Труп Алексея Ломакина, 2000 года рождения, нашли в ночь на понедельник в Южном округе Москвы на берегу реки. Следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливаются причины смерти. Следственный комитет по Москве начал проверку по данному факту», — рассказал собеседник.

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Близкие футболиста столичного клуба не видели спортсмена с 30 ноября. Было установлено, что Ломакин употреблял спиртные напитки с одним из своих знакомых, однако вскоре пропал.

В нынешнем сезоне Ломакин провел за молодежную команду «Локомотива» три матча.

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