СМИ: пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/378/11621378/morg-pic905-895x505-36519.jpg">

В Москве обнаружили тело 18-летнего футболиста столичного «Локомотива» Алексея Ломакина, сообщает телеканал «360».

Спортсмен ушел из дома 30 ноября, и с тех пор близким футболиста не было ничего известно о его местонахождении. Было установлено, что Ломакин употреблял спиртные напитки с одним из своих знакомых. Куда потом делся футболист, приятель Алексея сказать не смог.

Реклама

Отмечалось, что футболист принимал рецептурные глазные капли, от которых его поведение становилось «неадекватным».

В нынешнем сезоне Ломакин провел за молодежную команду «Локомотива» три матча.

Ранее сообщалось, что голкиперу «Спартака» Реброву наложили восемь швов.