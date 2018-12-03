СМИ: пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым
В Москве обнаружили тело 18-летнего футболиста столичного «Локомотива» Алексея Ломакина, сообщает телеканал «360».
Спортсмен ушел из дома 30 ноября, и с тех пор близким футболиста не было ничего известно о его местонахождении. Было установлено, что Ломакин употреблял спиртные напитки с одним из своих знакомых. Куда потом делся футболист, приятель Алексея сказать не смог.
Реклама
Отмечалось, что футболист принимал рецептурные глазные капли, от которых его поведение становилось «неадекватным».
В нынешнем сезоне Ломакин провел за молодежную команду «Локомотива» три матча.
Ранее сообщалось, что голкиперу «Спартака» Реброву наложили восемь швов.