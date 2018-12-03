«Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче чемпионата Италии
«Рома» сыграла вничью с миланским «Интером» в матче 14-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей мячи забили Бальде Кейта и Мауро Икарди. У хозяев отличились Дженгиз Ундер и Александар Коларов.
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«Интер» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии A. «Рома» (20 очков) занимает седьмую строчку.
В следующем туре «Интер» на выезде встретится с туринским «Ювентусом», а «Рома» в гостях сыграет с «Кальяри».
Италия. Серия А. 14-й тур
«Рома» (Рим) — «Интер» (Милан) — 2:2
Голы: 0:1 — Кейта, 37; 1:1 — Ундер, 51; 1:2 — Икарди, 66; 2:2 — Коларов, 74 (пенальти).