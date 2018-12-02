Кононов назвал лучшего игрока матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался относительно дерби с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Наставник рассказал про травмы голкипера Артема Реброва и полузащитника Лукаса Фернандо.

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«У Фернандо старая травма. Воспаление пошло. В принципе, он мог бы продолжать, но мы приняли решение заменить, чтобы не было прогресса рецидива. Надеюсь, он быстро поправится. Что до Реброва, достаточно серьезный удар в голову был. Касание такое… Я еще не смотрел видео. Там и ссадины большие. Неизвестно, возможно, надо будет зашивать. Крови, по крайней мере, достаточно. Но он молодец. Сегодня можно смело его назвать героем матча», — подчеркнул специалист.

Также он отметил, что пока неизвестны судьбы игроков, которые получили повреждения в предыдущих матчах.

«Достаточно сложный сезон. Кто-то проводил матчи за сборную, тяжело и физически, и психологически. Концовка сложная. Игроки понимают, что надо отдавать все силы без остатка, жертвуя собой. Думаю, из-за этого идут такие травмы или воспаления старых травм. Пока непонятно, сыграют ли дальше Боккетти, Ещенко и Джикия, которого дважды за матч лечили. Кто встал бы в ворота, если бы Ребров не смог продолжать? У меня была мысль. Согласен с вами, что именно Глушаков занял бы место в воротах», — заключил Кононов.

Встреча завершилась проигрышем «железнодорожников» со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что матч «Спартак» — «Локомотив» стал одним из худших по посещаемости.