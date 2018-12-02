Глава ФПЛДР: желтая майка лидера оказалась тяжелой для Климова

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья (ФПЛДР) России Дмитрий Дубровский прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, передает «РИА Новости».

Евгений Климов стал лучшим российским лыжником, так как в первом старте занял 11-е место, а во втором по сумме за два состязания — восьмое.

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«По результатам сборной России была удовлетворенность вчера. Получилось реализовать преимущество «своего поля». Трое спортсменов вошли в тридцатку сильнейших. Климов после явной неудачи в Куусамо приходит к своей форме, была у него техническая ошибка, которая вызвана, скорее, давлением и психологией. Желтая майка лидера все-таки тяжелая. Сегодня тоже есть удовлетворенность его результатом. Остальные же выступили ниже своих возможностей», — подчеркнул глава ФПЛДР.

Этап Кубка мира в Нижнем Тагиле проходил с 30 ноября по 2 декабря.

Ранее россиянин Денис Спицов заработал бронзу в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира.