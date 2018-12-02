Глава WBC намекнул на реванш Уайлдера и Фьюри

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал поединок за титул чемпиона мира по в тяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, передает «РИА Новости».

Бой прошел в Лос-Анджелесе и завершился ничьей раздельным решением судей. Таким образом, Уайлдер защитил свой чемпионский пояс.

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«Это был сенсационный и драматичный бой с участием двух элитных боксеров тяжелого веса. Тяжелый вес возвращается.

Теперь их второй бой захотят увидеть все. В 2019 году мы можем стать свидетелями поединков таких атлетов, как Энтони Джошуа, Фьюри, Диллиан Уайт, Уайлдер, Луис Ортис и другие», — подчеркнул Сулейман.

Ранее сообщалось, что Уайлдер намерен провести реванш с Фьюри.