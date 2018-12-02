Российский борец получил золотую медаль Олимпиады 2008 года

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Борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов получил золотую медаль Олимпийских игр — 2008 в Пекине, сообщает ТАСС.

Спортсмен получил награду по итогам перераспределения медалей Игр. В допинг-пробе узбекистанского спортсмена Артура Таймазова, который занял первое место в весовой категории до 120 кг, после перепроверки были обнаружены запрещенные препараты, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) обязал узбекского борца вернуть золотую медаль.

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«Сегодня очень радостное и волнительное событие не только в мире спортивной борьбы России, но и для всех любителей спорта. Спустя десять лет восстановлена справедливость, наш спортсмен удостоен олимпийской медали», — заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее президент МОК поздравил Лисина с победой на выборах главы ISSF.