«Монако» с Головиным проиграл «Монпелье» в матче чемпионата Франции

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«Монако» потерпел поражение в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победный гол на свой счет записал экс-нападающий московского «Локомотива» Петар Шкулетич.

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Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч и не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что у ЦСКА были предложения по Головину не только от «Монако».

Футбол. Чемпионат Франции. 15-й тур

«Монако» (Монако) — «Монпелье» (Монпелье) — 1:2

Голы: 1:0 — Тилеманс, 42; 1:1 — Лаборде, 81; 1:2 — Шкулетич, 86