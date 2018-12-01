«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/259/11892259/DkQruqjW0AED0nZ-pic905-895x505-49433.jpg">

»Манчестер Юнайтед» сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает ТАСС.

«Красные дьяволы» уступали соперникам к 20-й минуте с отставанием в два мяча. В составе хозяев поля голами отметились Стюарт Армстронг и Седрик. Однако Ромелу Лукаку и Андер Эррера сумели сравнять счет еще в первом тайме.

Реклама

На счету «Манчестер Юнайтед» это третье отсутствие победы кряду.

На данный момент подопечные Жозе Моуринью занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в то время как «Саутгемптон» — 18-е.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оформил 400-ю победу в матче с «Борнмутом» в рамках 14-го тура АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур

«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 2:2

Голы: 1:0 — Армстронг, 13; 2:0 — Седрик, 20; 2:1 — Лукаку, 33; 2:2 — Эррера, 39.