Овечкина назвали звездой мирового хоккея

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выступления российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «РИА Новости».

Бывший хоккеист отметил, что гордится форвардом.

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«Мы должны радоваться тому, что происходит с нашими ребятами, которые сейчас играют в НХЛ. Саша – звезда мирового хоккея, звезда НХЛ. Мы все ему желаем, чтобы он получал удовольствие от этой игры замечательной, забивал. Ну, а как получится, так получится. Не думаю, что Гретцки, когда начинал играть в хоккей, думал, что он будет самым забивающим хоккеистом. То же самое касается и Саши Овечкина. Да, он получает кайф от игры, он снял с себя психологическую нагрузку, выиграв Кубок Стэнли в прошлом сезоне», — поделился мнением Фетисов.

Овечкин занял 15-е место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский игрок «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак теперь числится в списке отказов.