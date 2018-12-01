Россиянка Яковлева завоевала золото на этапе КМ по прыжкам на лыжах

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Россиянка Лидия Яковлева заработала золото на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает ТАСС.

Выступление 17-летней спортсменки судьи оценили в 273,9 балла. Второе место принадлежит норвежке Марен Лундбю с 269,0 баллами, а третье — Эме Клинец из Словении (265,9).

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Россиянки, также участвующие в соревновании, Софья Тихонова и Александра Кустова заняли 16-ю и 23-ю строчку.

Этап проходит в норвежском Лиллехаммере.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о встрече со шведским биатлонистом Себастьяном Самуэльссоном перед первым этапом Кубка мира в Поклюке.