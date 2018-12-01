Профсоюз футболистов разберет сыгранный в холоде матч «Енисей» — «Ахмат»

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Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) разберет ситуацию с проведением матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Енисеем» и грозненским «Ахматом», сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в Красноярске, так как перед игрой зафиксировали температуру в 14,9 градуса мороза, однако футболисты утверждают, что было, как минимум, минус 18 градусов. Согласно регламенту Российского футбольного союза (РФС), команда может отказаться от игры при температуре минус 15 градусов.

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«Мы внимательно разберемся с ситуацией в Красноярске. Мы стали первой страной, где определены максимальные и минимальные температуры, нигде в мире такого нет. Разве что существуют рекомендации УЕФА и ФИФА, но это только рекомендации. В нашей стране есть базовый регламент, который будет совершенствоваться дальше, например, минус 15 градусов в сухом климате — это одно, во влажном — совсем другое, и это тоже требует обсуждения. Врачи говорят, в минус 15 интенсивные нагрузки могут привести к необратимым последствиям», — рассказал глава ОПСФ Александр Зотов.

Также он отметил, что до этого руководству чемпионата России сообщали об опасности проведения таких матчей.

«Мы постоянно высказываем свою позицию премьер-лиге — при планировании необходимо, чтобы в холодное время матчи не проводились в очевидно холодных городах. Здесь все должно работать в четкой связке — правильный календарь, прогнозирование ситуации перед каждым матчем и отказ от проведения матчей в холодное время в холодных городах», — заключил президент организации.

Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Ранее голкипер «Ахмата» отметил наличие льда на поле в Красноярске.