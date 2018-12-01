«Анжи» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы махачкалинского «Анжи» и «Уфы» на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
С первых минут на поле выйдут вратарь хозяев Юрий Дюпин и нападающий гостей Вячеслав Кротов.
Состав «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов, Понсе.
Запасные: Будаков, Сугробов, Белоруков, Кацаев, Глебов, Хамдамов, Ахъядов, Агаларов.
Состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Засеев, Пауревич, Салатич, Бизяк.
Встреча состоится 1 декабря в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Жигулев не выступит за команду в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара».