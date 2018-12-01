«Краснодар» запретил хавбеку Жигулеву играть против него за «Урал»

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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Илья Жигулев не выступит за команду в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», сообщает Sport24.

Причиной отсутствия хавбека в игре является то, что права на него принадлежат «горожанам». Летом 2018 года краснодарский клуб отдал футболиста в аренду «Уралу». Однако в соглашении значился пункт, по которому Жигулеву запрещено играть против «быков».

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В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Урал» три встречи в чемпионате России, а за «Краснодар» — две.

Ранее стала известна возможная дата матча 16-го тура РПЛ между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», который был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.