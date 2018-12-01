Российская биатлонистка заняла четвертое место на этапе Кубка IBU
Россиянка Анастасия Морозова заняла четвертое место в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает «Советский спорт».
Лидером соревнования стала шведка Элизабет Хегберг. Еще двое спортсменок из России вошли в десятку лучших: Светлана Миронова пришла седьмой, а Екатерина Мошкова — девятой.
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Турнир проходит в шведской Идре.
Ранее россиянин Денис Спицов заработал бронзу в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира.