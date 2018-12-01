Главный тренер «Енисея» недоволен ничьей в матче РПЛ с «Ахматом»

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Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал матч с грозненским «Ахматом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

Наставник обратился к зрителям, которые посетили игру, несмотря на холод.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые нашли в себе силы в такую погоду прийти на стадион, нам была необходима их поддержка в сегодняшнем матче. Я недоволен результатом, наша команда заслужила победу. Футболисты продолжали верить и создавать моменты даже после пропущенного гола, что и позволило нам заработать пенальти и отыграться. Второй тайм встречи полностью остался за нами», — поделился мнением специалист.

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Также он отметил, что был уверен в том, что встреча пройдет даже в такие погодные условия.

«В течение всей недели я на 90% был уверен, что матч состоится, о чем и разговаривал с командой. Тот факт, что окончательное решение о проведении игры было принято за час до ее начала, никак не сказался на психологическом состоянии игроков. Все игроки вроде живы-здоровы, надеюсь, у «Ахмата» тоже», — заключил Аленичев.

Встреча, прошедшая в Красноярске в минус 15 градусов, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Валерий Кичин. У гостей мяч забил Милад Мохаммади.

Ранее стала известна возможная дата матча 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», который был перенесен из-за низкой температуры воздуха.