Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» может быть отменен из-за морозов

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Решение о проведении матча 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» будет принято за час до начала встречи, сообщает «Советский спорт».

«Делегат матча Руслан Киселев сообщил, что за час до матча в присутствии представителей команд будет проведен замер температуры. После этого будет принято решение о проведении матча.

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В данный момент в районе стадиона «Газовик» в Оренбурге минус 19 градусов. О том, состоится ли матч, узнаем за час до игры», — говорится в сообщении «Крыльев», опубликованном в твиттере.

Встреча между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» пройдет 1 декабря. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.