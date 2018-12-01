Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/929/10587929/656288732_slide-pic905-895x505-46973.jpg">

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) швед оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Реклама

Вторым стал защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парайко. Во встрече с «Колорадо Эвеланш» (3:2 OT) хоккеист стал автором победного гола.

Третьей звездой был признан нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф, забросивший шайбу в овертайме матча с «Каролиной Харрикейнз» (2:1 OT).

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по голам.