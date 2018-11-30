Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы

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Стало известно, кто вошел в команду недели Лиги Европы по итогам пятого тура группового этапа, сообщает «Советский спорт».

В символической основе не оказалось ни одного футболиста из клубов России.

Примечательно, что португальский «Спортинг» — единственная команда, которая представлена в списке более, чем одним игроком.

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Вратарь: Томаш Коубек («Ренн»);

Защитники: Митчелл Вайзер («Байер»), Захар Волков (БАТЭ), Жюль Кунде («Бордо»), Андреас Ульмер («Зальцбург»);

Полузащитники: Эмил Смит Роу («Арсенал»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Джермейн Ленс («Бешикташ»);

Нападающие: Абдулай Диаби («Спортинг»), Каллум Хадсон-Одой («Челси»).

Ранее главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал матч против люксембургского «Дюделанжа» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.