Пилоту «Формулы-1» предложили сменить работу из-за плохих результатов

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Консультант австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступления французского автогонщика Эстебана Окона, передает «Советский спорт».

Эксперт недоволен результатами пилота. В качестве аргумента он привел столкновение между Оконом и голландцем Максом Ферстаппеном в Бразилии.

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«В последней гонке в Абу-Даби мы поняли, что у Окона есть проблемы и с другими гонщиками – не только с Максом. Возможно, Эстебану лучше побыть телекомментатором в следующем году. Это позволит ему увидеть «Формулу-1» под другим углом», — приводит слова Марко F1i.

Консультант и до этого обвинял Окона в том, что он регулярно совершает ошибки в управлении болидом.

Ранее российский пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман стал лучшим новичком года в автоспорте по версии Международной автомобильной федерации (ФИА).