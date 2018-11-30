Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/859/11832859/upload-RTS1W7M0-pic905-895x505-63639.jpg">

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на звание лучшего игрока в Лиге Европы по итога пятого тура группового этапа, передает «Советский спорт».

В рейтинг вошли нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру, форвард турецкого «Бешикташа» Джермейн Ленс, полузащитник итальянского «Милана» Хакан Чалханоглу и хавбек португальского «Спортинга» Бруну Фернандеш.

Реклама

Жиру отметился дублем в матче с греческим «ПАОКом» (4:0). В активе Ленса два гола и результативная передача в игре с норвежским «Сарпсборг 08» (3:2). Чалханголу отличился забитым мячом в ворота люксембургского «Дюделанжа» (5:2). Фернандеш также являлся автором дубля во встрече с азербайджанским «Карабахом» (6:1).

Ранее стали известны 16 команд, которые выходят в плей-офф Лиги Европы.