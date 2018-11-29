«Зенит» обыграл «Копенгаген» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

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Петербургский «Зенит» одержал победу над «Копенгагеном» в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0 в пользу местной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Единственный гол в матче на свой счет записал полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак, отличившийся с передачи Далера Кузяева.

После пяти сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают первое место в своем квартете, набрав 11 очков и гарантировав себе выход в плей-офф турнира с первого места.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Группа С. 5-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Копенгаген» (Копенгаген, Дания) — 1:0

Голы: 1:0 — Мак, 59