Чемпионат мира по бадминтону 2019 года среди юниоров пройдет в Казани
Стало известно, где пройдет чемпионат мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет в 2019 году, сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы Национальной федерации бадминтона России, соревнование примет Казань.
Такое решение принял совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) на заседании в Куала-Лумпуре. На нем присутствовал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Мы давно шли к проведению такого турнира. Чемпионат мира среди спортсменов до 19 лет — один из важнейших в календаре. Он собирает молодую элиту бадминтона, тех, кто в ближайшие годы будет определять лицо нашего вида спорта. Чемпионат пройдет в предолимпийский год, и весьма вероятно, что мы увидим на нем и будущих призеров Олимпийских игр», — рассказал вице-президент Европейской конфедерации бадминтона Андрей Андропов.
Также на проведение турнира претендовала Индия.
Ранее шотландский теннисист Энди Маррей занял второе место в рейтинге лучших спортсменов Британии всех времен.