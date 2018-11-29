Чемпионат мира по бадминтону 2019 года среди юниоров пройдет в Казани

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Стало известно, где пройдет чемпионат мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет в 2019 году, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы Национальной федерации бадминтона России, соревнование примет Казань.

Такое решение принял совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) на заседании в Куала-Лумпуре. На нем присутствовал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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«Мы давно шли к проведению такого турнира. Чемпионат мира среди спортсменов до 19 лет — один из важнейших в календаре. Он собирает молодую элиту бадминтона, тех, кто в ближайшие годы будет определять лицо нашего вида спорта. Чемпионат пройдет в предолимпийский год, и весьма вероятно, что мы увидим на нем и будущих призеров Олимпийских игр», — рассказал вице-президент Европейской конфедерации бадминтона Андрей Андропов.

Также на проведение турнира претендовала Индия.

Ранее шотландский теннисист Энди Маррей занял второе место в рейтинге лучших спортсменов Британии всех времен.