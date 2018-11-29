УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча с «Викторией»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать московский ЦСКА из-за поведения болельщиков клуба на матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией», сообщает ТАСС.
Организация открыла дисциплинарное дело в отношении армейцев, так как их фанаты бросали предметы на поле и выбегали на газон. Рассмотрение дела пройдет 13 декабря.
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Напомним, что встреча завершилась победой чешской команды со счетом 2:1. По дополнительным показателям столичный клуб теперь уступает «Виктории» и занимает четвертую строчку в группе.
Ранее болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин, пострадавший в римском метро, доставлен самолетом в российскую столицу.