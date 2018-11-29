Игрок «Спартака» поделился воспоминаниями о пережитых бомбардировках НАТО

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Сербский защитник московского «Спартака» Марко Петкович рассказал о пережитых бомбардировках Югославии военными НАТО в 1999 году, передает Sport24.

26-летний Петкович заявил, что во время бомбардировок испытывал ужас и страх.

«Мне было 7 лет, я многого не помню. Но было очень страшно. Каждый день мы слышали звуки бомбардировок, а однажды бомба взорвалась совсем рядом с нами. До сих пор помню звук сирены, предупреждавший об авиаударах. Помню, как бежали домой, прятались в подвале. Было ужасно. И очень, очень страшно», — сказал Петкович.

Ранее сообщалось, что сербский хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался играть в форме с красным маком, объяснив это тем, что солдаты НАТО бомбили Югославию.