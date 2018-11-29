Российский биатлонист победил в первой гонке Кубка IBU
Россиянин Антон Бабиков выиграл спринт на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведском Идре, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен прошел дистанцию за 26 минут, не допустив ни одного промаха. Более 17 секунд ему проиграл француз Аристид Бегю. Бронза у немца Лукаса Фратцшера.
Кубок IBU. 1-й этап. Идре (Швеция)
Спринт. 10 км
1. Антон Бабиков (Россия) — 26.00,1 (0).
2. Аристид Бегю (Франция) — +17,4 (0).
3. Лукас Фратцшер (Германия) — +22,7 (2).
4. Сергей Корастылев (Россия) — +34,4 (0).
8. Юрий Шопин (Россия) — +46,3 (1)...
14. Александр Поварницын (Россия) — +1.14,4 (3)...
17. Петр Пащенко (Россия) — +1,25,5 (3)...
38. Игорь Малиновский (Россия) — +2.16,1 (2).
Этой гонкой открылся Кубок IBU — 2018/19.
Ранее сообщалось, что Шипулин надеется выступить на третьем этапе Кубка IBU.