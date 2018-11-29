Хавбек «Арсенала» скучает по Донецку
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о решении перенести матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ворсклой» из Полтавы в Киев, передает «Советский спорт».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял соответствующее решение после объявления в некоторых регионах Украины военного положения.
«Приветствую всех моих болельщиков на Украине. Скучал ли по Киеву? Я больше соскучился по Донецку.
«Арсенал» был готов сыграть в Полтаве, также готовы провести матч и в Киеве. Конечно, для болельщиков «Полтавы» этот перенос стал разочарованием», — приводит слова футболиста News.am.
29-летний Мхитарян выступал на Украине с 2009 по 2013 год, где защищал цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера».
Ранее сообщалось, что соперник «Шахтера» опасается лететь на Украину из-за ситуации в стране.