Хавбек «Арсенала» скучает по Донецку

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о решении перенести матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ворсклой» из Полтавы в Киев, передает «Советский спорт».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял соответствующее решение после объявления в некоторых регионах Украины военного положения.

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«Приветствую всех моих болельщиков на Украине. Скучал ли по Киеву? Я больше соскучился по Донецку.

«Арсенал» был готов сыграть в Полтаве, также готовы провести матч и в Киеве. Конечно, для болельщиков «Полтавы» этот перенос стал разочарованием», — приводит слова футболиста News.am.

29-летний Мхитарян выступал на Украине с 2009 по 2013 год, где защищал цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера».

Ранее сообщалось, что соперник «Шахтера» опасается лететь на Украину из-за ситуации в стране.