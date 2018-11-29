Неймар установил рекорд Лиги чемпионов среди бразильских игроков
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов среди бразильских игроков, сообщает «Советский спорт».
В матче пятого тура группового этапа турнира против «Ливерпуля» (2:1) форвард забил победный мяч в ворота своего соотечественника Алисона Бекера.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Неймар обогнал бывшего футболиста «Милана» и мадридского «Реала» Кака, на счету которого 30 голов. На третьем месте находится экс-игрок «Барселоны» Ривалдо (27).
Ранее сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» назвали условия для перехода игрока в другую команду.