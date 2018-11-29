«Ливерпуль» уступил «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» проиграл «Пари Сен-Жермен» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Франции, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хуан Бернат и Неймар. У хозяев мяч забил Джеймс Милнер.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров в группе C лидирует «Наполи», набравший девять очков. Второе место занимает «ПСЖ» (восемь очков). На третью строчку опустился «Ливерпуль» (6). Замыкает таблицу белградская «Црвена Звезда» (4).

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 2:1

Голы: 1:0 — Бернат, 13; 2:0 — Неймар, 37; 2:1 — Милнер, 45+1 (пенальти).