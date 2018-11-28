ЦСКА разгромил рижское «Динамо» и одержал 14-ю победу подряд
Московский ЦСКА нанес разгромное поражение рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Цюрихе, завершилась со счетом 5:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Константин Окулов, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Артем Блажиевский и Янник Хансен.
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил все 16 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.
Армейцы продлили победную серию до 14 матчей в регулярном чемпионате.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
0:1 — Окулов (Науменков) — 12:07
0:2 — Капризов (Шалунов) — 16:30 (5x4)
0:3 — Нестеров (Григоренко, Блажиевский) — 38:33
0:4 — Блажиевский (Капризов) — 40:29
0:5 — Хансен — 49:35