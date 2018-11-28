СМИ: «Ак Барс» предлагает СКА обмен топ-игроками

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Казанский «Ак Барс» намерен получить от СКА права на играющего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форварда Никиту Сошникова, сообщает «Бизнес ONLINE».

Взамен клуб из Татарстана предлагает петербуржцам нападающего Александра Бурмистрова. По данным источника, Бурмистров не входит в планы генерального менеджера и главного тренера «Ак Барса». При этом контракт хоккеиста подразумевает выплату неустойки в случае разрыва соглашения, и казанцы надеются на обмен.

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В нынешнем сезоне на счету Бурмистрова пять (3+2) очков в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сошников пока не набирал баллов за результативность в пяти встречах НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук не набирает очки десятый матч подряд .