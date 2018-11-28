УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

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Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавской «Ворсклой» и лондонским «Арсеналом» перенесен в Киев, сообщает «Советский спорт».

Это решение принято из-за введения военного положения в некоторых регионах Украины.

«Матч пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве в четверг, 29 ноября, в 19.00 по местному времени. УЕФА будет следить и оценивать ситуацию на Украине, прежде чем принимать какие-либо решения о возможном переноса других матчей», — говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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На данный момент «Ворскла» занимает третье место в группе E, не потеряв шансы на выход в «раунд 32».

Ранее сообщалось, что УЕФА может разрешить проводить еврокубковые матчи на Северном Кавказе.