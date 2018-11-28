Хавбек «Краснодара» поделился ожиданиями от матча с «Акхисаром»

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Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисара», передает ТАСС.

Хавбек заявил о настрое «горожан» на удачную игру.

«В матче с «Акхисаром» будем играть только на победу. Больше ничего не ожидаем. Что касается моего состояния, то готов на все 100 процентов. Чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит», — отметил грузинский футболист.

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Он также вспомнил время, когда выступал за турецкий «Эскишехирспор».

«В чемпионате Турции я не играл с это «Акхисаром». Главная сильная сторона соперника — атакующий футбол, в который у них очень хорошо получается играть. Если они проводят домашние матчи, то им очень хорошо помогает поддержка болельщиков. Завтра мы также играем дома и ожидаем поддержку болельщиков», — заключил Окриашвили.

Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени.

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